Kanonierzy nie złożą broni w walce o mistrzostwo? Przed nimi pierwszy z trzech finałów

Kursy TOTALbet: Arsenal - Brighton

Trzeba przyznać, że kwiecień był dla Arsenalu fatalnym miesiącem. Jeśli ostatecznie Kanonierzy nie wygrają w tym sezonie Premier League, zaważy na tym ich postawa właśnie w tym okresie. A wszystko zaczęło się znakomicie, od domowego zwycięstwa 4:1 nad Leeds United. Momentem zwrotnym był mecz wyjazdowy z Liverpoolem, w którym londyńczycy prowadzili już 2:0 i dali się dogonić rywalowi. Sytuacja powtórzyła się tydzień później z West Hamem, a następnie przyszedł sensacyjny, w dodatku wyrwany w ostatnich minutach remis z zamykającym tabelę Southampton. Wyjazdowa porażka 1:4 w szlagierze przeciwko Manchesterowi City zdawała się być „gwoździem do trumny” drużyny prowadzonej przez hiszpańskiego szkoleniowca. Arsenal pozbierał się jednak po tych fatalnych wynikach, najpierw ogrywając przed własną publicznością Chelsea (3:1), a następnie na wyjeździe Newcastle United (2:0). Pomimo tego sytuacja w kontekście wywalczenia mistrzostwa kraju wciąż jest ekstremalnie trudna. Zespół ze stolicy ma obecnie punkt straty do prowadzących The Citizens, w dodatku rywal ma jeden mecz do rozegrania więcej. Biorąc pod uwagę, że do końca sezonu pozostało już bardzo mało czasu, szanse na tytuł wydają się iluzoryczne. Bez względu na to londyńczycy nie mogą już pozwolić sobie na jakąkolwiek wpadkę, a pierwszy z trzech „finałów” stanowi dla nich domowy pojedynek z walczącym o europejskie puchary Brighton. Zdaniem TOTALbet nie powinniśmy być tu świadkami niespodzianki i to gospodarze powinni sięgnąć po pewne trzy punkty.

Mewy są natomiast w tym sezonie największą obok Newcastle United pozytywną niespodzianką. Przed rozpoczęciem rozgrywek Brighton opuściło bowiem kilku kluczowych piłkarzy m.in. Marc Cucurella (Chelsea, ok. 65 mln euro), Yves Bissouma (Tottenham, ok. 29 mln euro) czy Neal Maupay (Everton, ok. 12 mln euro). Jakby tego było mało, po kilku ligowych kolejkach – także do Chelsea – przeniósł się szkoleniowiec Graham Potter. Jego następcą został sprowadzony z Szachtara Donieck Roberto de Zerbi, który jak do tej pory wywiązuje się ze swoich zadań wręcz rewelacyjnie. Najlepszym podsumowaniem jego pracy, że prowadzony przez niego zespół tak naprawdę dopiero w ubiegły weekend stracił szanse na awans do Ligi Mistrzów. Sensacyjna, wysoka porażka przed własną publicznością z bijącym się o utrzymanie Evertonem (1:5) sprawiła, że nawet w przypadku wygrania zaległego meczu, Mewy do TOP 4 tracić będą aż 5 punktów. Nie zmienia to jednak faktu, że ekipę z Falmer Stadium w przyszłym sezonie najprawdopodobniej zobaczymy w europejskich pucharach. Obecnie Brighton zajmuje w tabeli Premier League siódmą lokatę, a w przypadku wygrania wspomnianego wcześniej spotkania zaległego sytuacja będzie mogła ulec jeszcze poprawie. Pomimo tego, że bez wątpienia jest to bardzo groźny zespół, eksperci z TOTALbet nie dają mu większych szans na wywiezienie z terenu wicelidera jakichkolwiek punktów. Bukmacher kurs na wygraną gości ustalił bowiem na poziomie 4.35, w przypadku triumfu gospodarzy jest to 1.77. Remis „wyceniono” z kolei na 4.25.

Wybrane kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Arsenal – 1.77 remis – 4.25 Brighton – 4.35

Podwójna szansa:

1/X – 1.23 1/2 – 1.24 X/2 – 1.99

Arsenal strzeli gola:

tak – 1.11 nie – 5.80

Brighton strzeli gola:

tak – 1.35 nie – 3.05

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 12.0 powyżej 0.5 – 1.02

poniżej 1.5 – 5.00 powyżej 1.5 – 1.16

poniżej 2.5 – 2.46 powyżej 2.5 – 1.53

poniżej 3.5 – 1.60 powyżej 3.5 – 2.29

poniżej 4.5 – 1.24 powyżej 4.5 – 3.90

poniżej 5.5 – 1.09 powyżej 5.5 – 7.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

