i Autor: AP PHOTO/JON SUPER Jedna z gwiazd Liverpoolu - Mo Salah

Premier League

Leicester o utrzymanie, Liverpool o Ligę Mistrzów. Bezpośrednie starcie zadecyduje o losie obu drużyn?

Leicester – Liverpool typy i kursy. Choć jeszcze nie tak dawno wydawało się to nieprawdopodobne, na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu Liverpool wciąż ma szansę na zakwalifikowanie się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Aby przedłużyć swoje nadzieje, podopieczni Juergena Kloppa w poniedziałkowy wieczór będą musieli pokonać na wyjeździe walczące o ligowy byt Leicester City. Która z tych drużyn zdaniem TOTALbet sięgnie po trzy punkty i przybliży się do osiągnięcia zamierzonego celu? Leicester – Liverpool typy bukmacherskie.