Manchester City z ogromnymi problemami?! Sytuacja u mistrza Anglii może się diametralnie zmienić, wielkie roszady

Pep Guardiola został trener Manchesteru City w 2016 roku. Od tamtej pory "The Citizens" zdobyli m.in. cztery razy mistrzostwo Anglii i po dużych wzmocnieniach przed sezonem 2022/2023 wielu ekspertów było przekonanych, że niebieska część Manchesteru będzie w topie ligi angielskiej. Nie pomylili się, tylko niespodziewanie to Arsenal w tym momencie znajduje się na szczycie tabeli z pięciopunktową przewagą oraz mając zaległy mecz. Po ostatnim co prawda zwycięskim spotkaniu z Tottenhamem 4:2, Guardiola wprost powiedział o problemach w szatni. - Muszę odzyskać swoją drużynę. Jeśli mi się to nie uda, jeśli nie zmotywujemy się na przyszłość, to być może będę musiał nawet odejść - przekazał Hiszpan.

Wielkie problemy Manchesteru City! Kilku piłkarzy może opuścić "Etihad Stadium"

Dziennikarz Jose Alvarez z "El Chiringuito TV" zdradził, jakie zmiany kadrowe mogą nastąpić w najbliższym czasie. - Zespół czeka poważna zmiana, ponieważ w szatni jest spore zmęczenie wśród najlepszych zawodników. Jest kilku graczy, którzy są niezadowoleni i nie mogą znieść tej sytuacji - można odsłuchać. Mowa o kluczowych piłkarzach "The Citizens", czyli Ilkay Guendoganie, Bernardo Silvie, Kyle Walkerze, Joao Cancelo i Aymericu Laporte. Sytuacja ma być spowodowana, tym że piłkarze nie dogadują się z 52-letnim szkoleniowcem. Wyżej wymienieni piłkarze nie mogą narzekać na brak zainteresowania, jednym z klubów, który myśli o zakontraktowaniu zawodników to Barcelona.