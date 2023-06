Manchester City zatriumfuje na Wembley? Drużyna Pepa Guardioli w drodze po potrójną koronę

Czerwone Diabły przypieczętują awans do Ligi Mistrzów? Chelsea będzie chciała pokrzyżować im szyki

Kursy TOTALbet: Manchester City – Manchester United

Bieżący sezon wreszcie może być dla Manchesteru City niezapomniany. Klub pod wodzą Pepa Guardioli notuje bowiem fenomenalną drugą część sezonu i wciąż pozostaje w grze o potrójną koronę. Drużyna z Etihad Stadium w świetnym stylu wyprzedziła Arsenal na finiszu rozgrywek ligowych, pewnie sięgając po kolejne mistrzostwo Anglii. Prawdziwą moc The Citizens pokazali jednak dopiero w Lidze Mistrzów, gdzie bez większych problemów eliminowali kolejno: RB Lipsk (8:1 w dwumeczu), Bayern Monachium (4:1 w dwumeczu) oraz Real Madryt (5:1 w dwumeczu). Zwłaszcza rewanżowy mecz przeciwko Królewskim – wygrany aż 4:0 – pokazał jak wielkie możliwości drzemią w tym zespole. Przed drużyną z błękitnej części Manchesteru jeszcze jeden, najważniejszy krok – mecz finałowy w Stambule, w którym zmierzą się z Interem Mediolan. Zanim jednak to nastąpi, ekipa prowadzona przez hiszpańskiego szkoleniowca stanie przed szansą zdobycia innego trofeum – Pucharu Anglii. Ich rywalem na legendarnym stadionie Wembley będzie lokalny rywal – Manchester United. Eksperci z TOTALbet nie mają jednak większych wątpliwości, która z tych drużyn sięgnie ostatecznie po trofeum. U legalnego polskiego bukmachera zdecydowanie wyżej stoją bowiem akcje drużyny w błękitnych trykotach.

Drużyna z Old Trafford z pewnością nie jest jednak w zbliżającym się pojedynku bez szans. Początku Manchesteru United pod wodzą Erika ten Haga były bardzo trudne, ale z czasem zespół wyszedł na prostą i zaczął grać na naprawdę wysokim poziomie. Najlepiej świadczą o tym zresztą rezultaty osiągane przez Czerwone Diabły – 75 punktów dało im na koniec sezonu miejsce na najniższym stopniu podium Premier League, a dodatkowo dorzucili oni do gabloty pierwsze od 2017 trofeum. Zespół prowadzony przez holenderskiego szkoleniowca zwyciężył bowiem w Pucharze Ligi Angielskiej, pokonując w finale Newcastle United 2:0. W najbliższą sobotę klub z czerwonej części Manchesteru stanie natomiast przed szansą na zdobycie Pucharu Anglii. Trzeba zresztą przyznać, że droga do finału nie była dla ten Haga i jego podopiecznych specjalnie wymagająca. Czerwone Diabły rozpoczęły rywalizację od 1/32 finału i zdecydowanie upodobały sobie rezultat 3:1. Taki wynikiem kończyły się bowiem cztery kolejne mecze tej drużyny w rozgrywkach. Wyższość trzeciej ekipy minionego już sezonu Premier League uznać musiały kolejno: Everton, Reading, West Ham oraz Fulham – każda z nich przegrała w identycznych, podanych wyżej rozmiarach. Dopiero w półfinale tę osobliwą serię przerwało Brighton, które po bezbramkowym remisie uległo rywalowi w rzutach karnych. Zdaniem TOTALbet takie rozstrzygnięcie w najbliższy weekend nie wchodzi jednak w grę. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Manchesteru City płaci bowiem 1.47 zł. W przypadku wygranej Manchesteru United analogiczny zarobek wyniesie z kolei aż 5.90 zł.

