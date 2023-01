Mistrz świata z Kataru zmieni klub za górę pieniędzy! Aż kręci się w głowie po zobaczeniu takiej sumy. Anglicy oszaleli

Kiedy Argentyna zdobyła mistrzostwo świata w Katarze jasne stało się, że kilku reprezentantów "Albicelestes" może niebawem zmienić barwy klubowe. Jedną z największych gwiazd mundialu został 21-letni Enzo Fernandez, który rządził i dzielił w środku pola Argentyny, dzięki czemu przyciągnął uwagę największych klubów na świecie. Ten fakt chce wykorzystać jego obecny klub, portugalska Benfica, która chce wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy za Argentyńczyka. I okazuje się, że Chelsea jest w stanie spełnić wymagania co do kwoty odstępnego.

Enzo Fernandez blisko Chelsea! Angielski klub chce za niego zapłacić krocie, ta kwota zwala z nóg

Argentyńczyk dołączył do Benfiki zaledwie kilka miesięcy temu, w lipcu 2022 roku za kwotę 14 mln euro. Jego kontrakt obowiązuje zatem do końca czerwca 2027 roku. To nie jest przeszkodą dla Chelsea, która jest skłonna wyłożyć za pomocnika aż 120 mln euro, z czego 30 trafiłoby do River Plate, z którego niedawno Fernandez odszedł. Jak donosi Gaston Edul, dziennikarz "TyC Sports", kluby są już blisko ostatecznego porozumienia i piłkarza lada dzień może przeprowadzić się na Stamford Bridge.

