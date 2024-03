Najgorętsza piłkarka świata w skąpym wdzianku odsłoniła kawał ciała. Aż nie wiedzieliśmy, gdzie patrzeć

Obrzydliwie oszpecili Georginę Rodriguez. Ukochana Ronaldo nagle straciła część ciała. W głowie się nie mieści, co jej zrobili

Alisha Lehmann odsłoniła kawał ciała. Najgorętsza piłkarka świata pokazała się w skąpym wdzianku

Alisha Lehmann to prawdopodobnie najpopularniejsza obecnie piłkarka świata. Szwajcarka na co dzień gra w Aston Villi i sukcesami nie może się równać z najlepszymi zawodniczkami pokroju legendarnej Marty czy Alex Morgan, jednak zyskała sławę dzięki wyjątkowej urodzie. 25-latka powszechnie jest uznawana za najpiękniejszą piłkarkę świata, z czego potrafiła skorzystać w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 16,5 miliona użytkowników, co czyni ją zdecydowanie popularniejszą nawet od szwajcarskiej legendy - Rogera Federera. Lehmann chętnie dzieli się z fanami chwilami z życia, także tymi bardziej prywatnymi. Niejednokrotnie publikuje gorące zdjęcia i nagrania, które rozpalają jej fanów, a ostatnio ponownie ich zachwyciła!

Lehmann pokazała kilka ujęć zrobionych w trakcie wolnego, gdy cieszyła się z... nowych rolek. "Tak po prostu działam, poznajcie moje nowe rolki" - napisała, ale uwagę przykuł głównie jej strój. Idealnie pasował on do pięknej piłkarki. Króciutki biały top z wycięciem na lewym ramieniu doskonale podkreślał perfekcyjną sylwetkę 25-latki i komponował się z modnymi jeansami. Całość zachwycających zdjęć uzupełniał miejski widok z wieżowca. Aż trudno było skupić uwagę na jednym punkcie! Nic dziwnego, że w komentarzach pod postem Lehmann posypała się lawina komplementów.