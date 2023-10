Nie żyje żona legendarnego Sir Alexa Fergusona. Wielka żałoba po odejściu Lady Cathy Ferguson

Alex Ferguson karierę trenerską zaczynał w Szkocji, ale najbardziej jest znany oczywiście z prowadzenia Manchesteru United. Przejął ten klub w 1986 roku i przez niemal 27 lat poprowadził go do m.in. 13 tytułów mistrzowskich i dwukrotnego triumfu w Lidze Mistrzów. Sam szkoleniowiec przyznawał, że wielki wpływ na niego i podejmowane przez niego decyzje miała żona, Cathy Ferguson. Para pobrała się w 1966 roku co oznacza, że spędziła ze sobą niemal 60 lat, a w tym czasie doczekali się trójki dzieci, 12 wnucząt i prawnuka. Informacja o odejściu Lady Cathy Ferguson to ogromny cios dla całej rodziny, ale też i środowiska Manchesteru United.

Manchester United reaguje na śmierć żony Alexa Fergusona

Alex Ferguson, gdy w 2013 roku odchodził na emeryturę, podkreślał, jak wielkie znaczenie dla jego kariery, a więc też dla drużyny „Czerwonych Diabłów”, miała ukochana małżonka. – Cathy była kluczową postacią przez całą moją karierę, zapewniając podstawę zarówno stabilności, jak i wsparcia. Słowa nie wystarczą, aby wyrazić, co to dla mnie znaczyło – mówił wówczas szkocki trener.

Manchester United wydał specjalne oświadczenie po śmierci Cathy Ferguson. – Wszyscy w Manchesterze United przesyłają najszczersze kondolencje Sir Alexowi Fergusonowi i jego rodzinie z powodu śmierci Lady Cathy, ukochanej żony, matki, siostry, babci i prababci oraz opoki dla Sir Alexa przez całą jego karierę – czytamy. Flagi na Old Trafford zostały obniżone do połowy masztów, a drużyna Manchesteru United zagra kolejne spotkanie z Brentford z czarnymi opaskami na ramionach. Lady Cathy Ferguson zmarła w czwartek, 5 października 2023 roku, miała 84 lata.

