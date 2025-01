Klub z Championship zainteresowany polskim piłkarzem, dołączyłby do kolejnego Polaka

Atak Rosji na Ukrainę wiązał się z wieloma zmianami również dla licznych rosyjskich oligarchów. Wśród objętych sankcjami znalazł się Roman Abramowicz. Został zmuszony do sprzedaży Chelsea, w którą na przestrzeni lat wpompował miliony złotych i wyniósł na szczyty światowego futbolu. Było to wynikiem dyskwalifikacji, jaką Premier League nałożyła na niego 12 marca 2022, krótko po inwazji Rosji na Ukrainę.

Gdzie jest Roman Abramowicz? Trop prowadzi do Turcji

Dziennikarze „The Telegraph” postanowili sprawdzić, gdzie przebywa teraz objęty sankcjami Roman Abramowicz. Trop poprowadził do Stambułu, gdzie według dziennikarzy ma najwięcej przebywać Abramowicz. Wynika to z tego, że w wyniku sankcji Abramowicz nie może podróżować po Europie, a także – co być może jeszcze gorsze dla niego – musiał zrezygnować z podróży luksusowym jachtem na Karaiby.

Jan Tomaszewski zachwycony Robertem Lewandowski. Najlepszy piłkarz w historii | Futbologia Przemka Ofiary

Żeby jednak nie było tak biednie, to Abramowicz często ma organizować wystawne imprezy na swojej łodzi. Ma podobno prywatnego kucharza, który przyrządza mu potrawy kuchni tureckiej (m.in. kebaba). Nie jest jednak na pewno tak ekskluzywnie, jak jeszcze przed wojną. Jego wypasiony superjacht „Eclipse” stoi porzucony u wybrzeży Turcji, a oligarcha nie był na nim widziany od bardzo dawna.

Kim jest Roman Abramowicz?

Roman Abramowicz urodził się 24 października 1966 roku w Saratowie. W latach 2000-2008 był gubernatorem Czukotki. W latach 2003-2022 był właścicielem Chelsea Londyn. W 2021 roku Forbes wycenił jego majątek na bajeczne 14,9 mln dolarów. Do fortuny doszedł w latach 90-tych, dzięki wspólnym interesom z Borisem Bieriezowskim, dobrze umocowanym przy władzy Borysa Jelcyna. Później, kiedy władzę objął Władimir Putin, utrzymał swoją pozycję.

