Selekcjoner Anglików nie musi martwić się o przyszłość. Nieoczekiwana oferta pracy dla Garetha Southgate’a

Również trener Southgate po wczorajszym meczu nie sprawiał wrażenia przegranego. Na konferencji prasowej podkreślił, że był to pierwszy finał wielkiej imprezy wywalczony poza granicami Anglii. Mistrzostwo świata Anglicy wywalczyli w 1966 roku u siebie, a pierwszy finał EURO przed trzema laty również rozgrywali na Wyspach. Selekcjonerowi Anglików kontrakt wygasa z końcem tego roku. Można przypuszczać, że federacja po dokonaniach reprezentacji w finałach w Niemczech będzie chciała przedłużyć umowę, ale Southgate chce dać sobie czas do namysłu.

- Anglia jest w naprawdę dobrej pozycji pod względem doświadczeń i wieku, które ma teraz. Większość tej kadry będzie obecna nie tylko na mistrzostwach świata, ale także na kolejnych mistrzostwach Europy - powiedział Southaget po finałowym meczu z Hiszpanią. Niektórzy odebrali to jako możliwą chęć rezygnacji pracy z kadrą. Jeśli tak się stanie, to 53-letni szkoleniowiec nie musi martwić się o przyszłość. Ofertę pracy w roli eksperta złożyła mu bowiem stacja telewizyjna ITV. Miałby w tej roli zastąpić byłego kolegę z reprezentacji Gary'ego Neville'a, który z kolei przeniósł się do telewizji Sky Sports. Southagate prowadzi reprezentację od października 2016 roku. Jego bilans w tej roli to 102 mecze, z których wygrał 64, zremisował 20, a 18 przegrał.

