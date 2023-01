Szachtar wycenia 22-latka na 100 mln euro! Czy lider Premier League się skusi?

22-letni Mudryk robi coraz większą furorę w Europie. Potwierdził to w meczach grupowych Ligi Mistrzów. W sześciu spotkaniach skrzydłowy strzelił 3 gole i miał 2 asysty, choć nie pomogło to awansie do fazy pucharowej, bo „Górnicy” zajęli 3 miejsce w grupie i na wiosnę zagrają w Lidze Europy. Nie wiadomo, czy z Mudrykiem w składzie, gdyż bardzo zabiega o niego Arsenal Londyn. Kanonierzy złożyli kolejną, trzecia już ofertę za Ukraińca opiewającą na 70 mln euro. Sam piłkarz chciałby trafić do aktualnego lidera Premier League, co zasugerował kilka razy w social mediach. Na razie na przeszkodzie stoją żądania Szachtara. Ukraiński klub twardo obstaje przy kwocie 100 mln euro!

Mudryk przed rokiem przedłużył kontrakt z Szachtarem do czerwca 2026. Jedyną możliwością odejścia pozostaje dogadanie się klubów i sprzedaż zawodnika. Arsenal nie jest jedynym klubem chcącym pozyskać Mudryka, bo również w swoich barwach widziałby go...sąsiad zza miedzy, czyli Chelsea. Być może Arsenal skusi Szachtara dodatkowymi bonusami, które mają się znaleźć w umowie, a wynikające z gry i osiągnięć Mudryka w nowym klubie. Mudryk do tej pory rozegrał 8 meczów w reprezentacji swojego kraju, ale na razie bez strzelonego gola. W obecnym sezonie w 12. meczach ligi ukraińskiej zdobył 7 goli i zaliczył 6 asyst.

Były reprezentant Polski przyglądał się pracy Petkovicia. Widzi w nim jedną z dwóch opcji na selekcjonera, druga jest zaskakująca