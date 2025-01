Z tą funkcją pożegnał się Sean Dyche, który zostawił zespół dopiero na 16. miejscu w tabeli. Informację o możliwości objęcia zespołu z dzielnicy Everton w Liverpoolu przez Mourinho podał dziennik „The Sun”. 62-letni Portugalczyk ma być faworytem nowego właściciela klubu - The Friedkin Group. Co ciekawe Mourinho nazywany " The Special One" rok temu został zwolniony przez… Dana Friedkina z Romy, której właścicielem jest ta sama grupa.

Mourinho zapewne chętnie wróciłby na Wyspy do najsilniejszej i najlepiej opłacanej ligi na świecie. Pracował w niej w trzech klubach i to z sukcesami. Najmniej udany epoizd miał w Tottenhamie, z którym rozstał się w kwietniu 2021 roku. Wcześniej z Chelsea trzykrotnie wywalczył mistrzostwo Anglii, a z Manchesterem Utd. wygrał Superpuchar Anglii oraz Ligę Europy. Obecnie „Mou” jest szkoleniowcem Fenerbahce, ale coraz częściej mówi się o jego konflikcie z władzami klubu ze Stambułu i niewykluczone, że współpraca dobiegnie końca, a ewentualna oferta Evertonu może to przyspieszyć. Według „The Sun” innym kandydatem do objęcia zespołu „The Toffees” jest 62-letni David Moyes, który w przeszłości pracował w tym klubie, obecnie jest bezrobotny po tym jak w czerwcu ubiegłego roku rozstał się z West Ham Utd. Po dymisji Seana Dyche’a drużynę Evertonu prowadzą tymczasowo Leighton Baines i Seamus Coleman. Piłkarze z Goodison Park w obecnym sezonie ligowym wygrali tylko trzy mecze, a osiem razy zremisowali i przegrali. Mają tylko 1 pkt przewagi nad strefą spadkową, którą otwiera Ipswich Town. Największymi sukcesami Mourinho w karierze trenerskiej było dwukrotne wygranie Ligi Mistrzów. Dokonał tego z FC Porto i Interem Mediolan.

