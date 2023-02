Trener Tottenhamu ma kłopoty, nie będzie go na meczu z Manchesterem City. Będzie potrzebna operacja

"The Citizens" w rozsypce

Co wspólnego z polskim szkoleniem ma Jakub Kiwior? Oni znają nowego gracza Arsenalu

Piłkarze z północnego Londynu wciąż są w grze o miejsce w pierwszej czwórce Premier League, a więc o pozycję, która może zapewnić im grę w następnym sezonie Ligi Mistrzów. Przed Harrym Kanem i spółką wielkie wyzwanie w najbliższej kolejce angielskiej ekstraklasy – ich rywalem będzie Manchester City.

Na ławce trenerskiej Tottenhamu nie zobaczymy raczej Antonio Conte. Klub opublikował komunikat na temat stanu zdrowia włoskiego szkoleniowca.

Arkadiusz Milik może opuścić zgrupowanie reprezentacji Polski! Problem napastnika Juventusu

"Antonio Conte ostatnio źle się poczuł, narzekał na silne bóle brzucha. W związku z rozpoznaniem zapalenia pęcherzyka żółciowego, dziś przejdzie operację usunięcia pęcherzyka żółciowego i wróci po okresie rekonwalescencji" – poinformował klub z Tottenham Hotspur Stadium.

Obowiązki Conte przejmą asystenci, czyli Ryan Mason i Cristian Stellini. Kibice i piłkarze będą oczekiwać szybkiego powrotu do pracy swojego menedżera, bowiem mecz z City to tylko początek trudnego miesiąca dla Spurs. Koguty zmierzą się potem z Chelsea, a także wrócą do gry w Lidze Mistrzów. Ich przeciwnikiem w 1/8 finału europejskich rozgrywek będzie AC Milan. Pierwsze spotkanie w Mediolanie już 14 lutego.

Arkadiusz Milik może opuścić zgrupowanie reprezentacji Polski! Problem napastnika Juventusu

An update from Antonio after his surgery today 💙 pic.twitter.com/xBkkIvdyue— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 1, 2023

PKO Bank Polski Ekstraklasa Raport 30.01 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.