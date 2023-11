Ważna decyzja w sprawie transferu Jakuba Kiwiora! Mikel Arteta nie ma co do tego wątpliwości

Arsenal w ostatnim czasie prezentuje się bardzo dobrze przede wszystkim na angielskich boiskach, gdzie w zeszłym sezonie zdołali wywalczyć wicemistrzostwo kraju, a ponadto przez długi czas walczyli na równi z Manchesterem City o 1. miejsce w lidze. "Kanonierzy" w aktualnych rozgrywkach prezentują się bardzo dobrze, razem z Liverpool'em, "The Citizens" oraz Tottenhamem są na szczycie tabeli. Podopieczni Mikela Artety w Lidze Mistrzów są na dobrej drodze, aby wyjść z grupy B z pierwszego miejsca, zostawiając w tyle PSV, Lens i Seville.

Ważna informacja dla Jakuba Kiwiora! Mikel Arteta nie ma co do tego wątpliwości

Jeszcze kilka dni temu pojawiła się informacja w sprawie ewentualnego wypożyczenia Kiwiora do AS Romy w zimowym okienku transferowym. Polak znalazł się na liście życzeń Jose Mourinho. Zdaniem "Calciomercato", Arsenal nawet nie ma zamiaru siadać do żadnych negocjacji w sprawie Polaka. Zgody na ewentualne przenosiny 23-latka miał nie wyrazić hiszpański szkoleniowiec, a Kiwior ma pozostać w drużynie "Kanonierów", co najmniej do końca sezonu.