Zatrważające słowa Juergena Kloppa. Tak tłumaczy decyzję o odejściu z Liverpoolu, wyłożył kawę na ławę

Juergen Klopp zapisał w Liverpoolu niezwykle piękną kartę. Gdy przychodził do klubu, Liverpool miał za sobą lata posuchy jeśli chodzi o tytuły mistrza Anglii. Choć pierwszy sezon w jego wykonaniu nie był najlepszy, to sukcesywnie Niemiec budował bardzo mocny zespół, który był w stanie rzucić wyzwanie Manchesterowi City i na przestrzeni ośmiu sezonów pod wodzą Kloppa raz zdobył mistrzostwo Anglii, dwa razy sięgnął po wicemistrzostwo i raz stanął na najniższym stopniu podium, a obecnie prowadzi w tabeli Premier League. Co więcej, dał on fanom „The Reds” wiele radości w Lidze Mistrzów, dochodząc trzykrotnie do finału, z czego jeden wygrał i wzniósł do góry Puchar Europy. Dlatego też jego decyzja o odejściu to wielki cios dla wszystkich kibiców Liverpoolu. Warto jednak posłuchać jego wyjaśnień.

Juergen Klopp wyjawił, czemu odchodzi z Liverpoolu. Te słowa chwytają za serce

Były trener Borussii Dortmund od razu wyjaśnił powody swojej decyzji. – Podjąłem decyzję, że po zakończeniu sezonu odejdę z klubu. Wiem, że to może być szok dla ludzi, ale postaram się to wyjaśnić – zaczął Klopp w specjalnym materiale. Okazuje się, że nawet odnosząc wielkie i zarabiając wielkie pieniądze można poczuć się „wypalonym”. – Kocham absolutnie wszystko w tym klubie, ale kończy mi się energia. Dziś jeszcze wszystko jest ze mną w porządku, ale wiem, że nie będę mógł kontynuować tej pracy – wyjaśnił niemiecki trener.

Klopp przekonuje, że nie chodzi o sprawy stricte zdrowotne, a bardziej właśnie o wypalenie, które nie jest niczym nadzwyczajnym w pracy trenera. Przyznał też, że nie mógł już dłużej utrzymywać tego w tajemnicy. – Mógłbym zachować tę informację dla siebie do końca sezonu, wygrać wszystkie trofea i powiedzieć "do widzenia". Ale to niemożliwe, by utrzymać takie coś w tajemnicy w dzisiejszych czasach. Lepiej zrobić to trochę za wcześnie niż za późno. Bo co by było, gdyby naszło mnie we wrześniu, że już dłużej nie mogę? – stwierdza niemiecki trener.

Momentalnie ruszyły spekulacje, gdzie zatrudni się teraz były trener Borussii Dortmund oraz kto zastąpi go w Liverpoolu. Nie brakuje propozycji, aby Klopp objął Barcelonę, a w jego miejsce pojawił się Xabi Alonso, który w przeszłości grał na Anfield Road, a obecnie świetnie radzi sobie w roli trenera Bayeru Leverkusen, z którym prowadzi w tabeli Bundesligi.