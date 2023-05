Anna Lewandowska pożegnała się z Camp Nou. Robert Lewandowski nie będzie tam grał w kolejnym sezonie!

Mama Roberta Lewandowskiego wyjawiła reakcję syna na mistrzostwo Hiszpanii. "Lewy" poczuł to po raz pierwszy od dawna

To był naprawdę udany sezon dla Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik może szykować się do ostatniego spotkania w tym sezonie. Lewy jest obecnie liderem klasyfikacji króla strzelców i klasyfikacji kanadyjskiej. Zapewnił sobie także tytuł mistrza kraju już w pierwszym sezonie po przeprowadzce na Camp Nou. Niestety, na dłuższy czas będzie to na pewno jego ostatni mecz w sercu "Blaugrany". Po ostatnim spotkaniu Anna Lewandowska pożegnała się z Camp Nou. Dlaczego?

Barcelona rozniosła Mallorcę na pożegnanie starego Camp Nou. Lewandowski tym razem bez bramki

Lewandowski nie będzie grał na Camp Nou. Rozpoczyna się remont

FC Barcelona rozegrała ostatni mecz w tym sezonie na Camp Nou i wygrała z RCD Mallorca 3:0 po bramkach Ansu Fatiego i Gaviego. Choć Lewandowski nie trafił do siatki, to miał wielki udział przy trafieniach, fenomenalnie rozgrywając piłkę.

Na trybunach pojawiła się także Anna Lewandowska, która... zdążyła się pożegnać z Camp Nou. Robert Lewandowski i "Duma Katalonii" nie będą występowali tam w kolejnym sezonie.- I tak mówimy do widzenia "Camp Nou" - napisała Anna Lewandowska na Instagramie, pokazując zdjęcie ze śpiącą córeczką.

Robert Lewandowski nie opuszcza klubu. Barcelona żegna się z Camp Nou z powodu remontu.

Remont Camp Nou. Gdzie będzie grała Barcelona?

Gdzie teraz będzie grała FC Barcelona? "Duma Katalonii" musi przenieśc się na inny stadion z powodu remontu. Który? Mistrzowie kraju będą występowali na starym stadionie lokalnego rywala Espanyolu Barcelona.

Koniec remontu na Camp Nou został zaplanowany na 2026 rok.