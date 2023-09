Anna Lewandowska w końcu się do tego przyznała. Nie ma dnia, aby z tego nie korzystała. Dzieje się to zwłaszcza o poranku

Nietypowa propozycja dla Roberta Lewandowskiego?! To byłaby prawdziwa bomba transferowa, niespodziewana oferta

Anna Lewandowska tylko w bardzo rzadkich przypadkach nie publikuje nowych treści w mediach społecznościowych. Taka sytuacja miała miejsce kilka tygodni temu, kiedy to trenerka fitness "zniknęła" z social mediów. Był to jednak wyjątek potwierdzający regułę. Lewandowska niemal codziennie publikuje nowe zdjęcia albo nagrania, które trafiają do milionów użytkowników na całym świecie. Tym razem zdecydowała się na osobiste wyznanie.

Lewandowska o piciu kawy. Przyznała się do tego

Dotyczyło ono... picia kawy. Okazuje się, że żona napastnika FC Barcelona stara się zacząć od niej każdy dzień. - Dobra kawa potrafi uratować niejeden poranek - zaczęła wpis Lewandowska. - Szczerze mówiąc, to trudno mi wyobrazić sobie bez niej dzień - dodała oraz zauważyła, że kawa ma wiele właściwości odżywczych i niektóre z nich wymieniła.

Nie omieszkała jednak ostrzec, że wszystko trzeba robić z umiarem. - Szacuje się, że przeciętny Polak spożywa 2-3 kg kawy rocznie. Oczywiście najlepiej pić kawę czarną lub z mlekiem roślinnym. I pamiętać o rozsądnych ilościach - dodała trenerka personalna, a do tego dołączyła zdjęcie w stroju treningowym i z filiżanką kawy właśnie. Można jedynie przypuszczać, że z tego napoju Lewandowska nie zamierza zrezygnować.