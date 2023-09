Anna Lewandowska w końcu to ujawniła. Taka jest prawda o jej związku z Robertem. Zapadły trudne decyzje

Odkupienie Lewandowskiego. Tak go jeszcze nie nazywano, polski napastnik może złapać głębszy oddech

Wielki powrót Barcelony! Robert Lewandowski dał sygnał do ataku, znakomity mecz z Vigo

Historia Roberta i Anny Lewandowskich zaczęła się jeszcze wtedy, gdy oboje byli bliżej nieznanymi osobami dla społeczeństwa, a sam piłkarz był dopiero na początku swojej drogi w świecie futbolu. Para przeżyła ze sobą tak naprawdę wszystko i oboje nie ukrywają, że są dla siebie wielkim wsparciem. Zawodnik FC Barcelona często podkreśla, że jest ogromnie wdzięczny żonie za poświęcenie i okazywane wsparcie.

Lewandowska o związku z Robertem. Zdecydowała się o tym opowiedzieć

Ale i Anna Lewandowska o mężu wypowiada się w samych superlatywach. Na Międzynarodowym Kongresie Kobiet w Sporcie w Hiszpanii, w którym uczestniczyła trenerka fitness, zdecydowała się opowiedzieć o początkach znajomości z Robertem i o poświęceniu z jej strony. - Trenowałam przez wiele lat, byłam reprezentantką Polski w karate. Natomiast w pewnym momencie, kiedy poznałam męża, zrezygnowałam z bycia zawodowym sportowcem - zdradziła Lewandowska.

- Zdecydowałam, że przeprowadzę się z moim mężem za granicę, gdzie będę go wspierała. Przeprowadziłam się, rezygnując ze startów w zawodach z orzełkiem na piersi - dodała żona kapitana reprezentacji Polski. - Będę mówiła w imieniu żon piłkarzy. One naprawdę robią wiele, są inteligentnymi kobietami po studiach i często po prostu dokonują wyborów zajęcia się dziećmi, domem, wspieraniem męża. Nie mogą pracować tak, jak pracowały kiedyś i to na pewno jest trudne dla tych kobiet - powiedziała o żonach piłkarzy Lewandowska.