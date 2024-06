Anna Lewandowska zobaczyła półnagiego Cristiano Ronaldo i się nie powstrzymała. Reakcja poszła w świat. 39-latek wygląda jak grecki bóg

To już oficjalne! Kylian Mbappe w Realu Madryt, to może być jeden z najważniejszych transferów w historii

Cristiano Ronaldo od zawsze był zawodnikiem, który przywiązywał dużą wagę do fizyczności i swojego wyglądu. Portugalczyk nigdy nie próżnował na siłowni i dzięki temu omijały go liczne kontuzje, a co najważniejsze, wciąż jest w stanie grać na wysokim poziomie. Obecnie cieszy się życiem w Arabii Saudyjskiej, gdzie występuje na co dzień. Pogoda i klimat w tym kraju sprzyja do tego, aby wiele godzin spędzać na słońcu i na plaży. I właśnie na takie rozwiązanie decyduje się Ronaldo, czego dowodem są kolejne zdjęcia w mediach społecznościowych.

Doświadczony zawodnik w ostatnich dniach mógł zrobić sobie nieco wolnego od piłkarskich obowiązków, do których wróci niebawem. Wszystko za sprawą zbliżających się mistrzostw Europy, które mogą być ostatnim wielkim turniejem dla Ronaldo. I na pewno będzie chciał zakończyć przygodę z Euro z dużym przytupem. Forma Portugalczyka jest wciąż zachwycająca, co widać na jednym z ostatnich postów opublikowanych na profilu na Instagramie.

Cristiano Ronaldo zapozował w samych kąpielówkach i odsłonił umięśniony tułów. "Sześciopak", dobrze zaznaczone mięśnie klatki piersiowej... figura Portugalczyka przypomina posągi greckich bogów, a jego sylwetką zachwyca się również Anna Lewandowska, która zostawiła "like" pod fotografią legendy piłki nożnej.