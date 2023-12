Barcelona - Girona gdzie oglądać tv na żywo. Barcelona - Girona LIVE stream w internecie. Barcelona - Girona dzisiaj 10.12 na którym kanale w tv oglądać mecz Barcelona - Girona online

Barcelona sprzeda Lewandowskiego już zimą?! Padła konkretna kwota. To tam miałby się przenieść polski piłkarz

Już teraz można stwierdzić, że największym zaskoczeniem tegorocznej ligi hiszpańskiej jest Girona. Zespół Miguela Angela Sancheza Munoza, a więc Michela spisują się rewelacyjnie. Girona długo walczyła o powrót do La Liga i to jest ich drugi sezon z rzędu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Obecnie mają już 38 punktów, a więc tylko jedenaście mniej niż w poprzednim sezonie. A przecież rozgrywki na Półwyspie Iberyjskim nie są nawet na półmetku. Ekipa z północy Hiszpanii przez kilka kolejek była nawet liderem La Liga. Na razie nic nie wskazuje na to, aby Girona miała zwolnić tempo i przestraszyć się naporu Realu, Atletico, czy właśnie Barcelony. Blaugrana przed tygodniem mogła zrobić jednak wrażenie, bo z Atletico Madryt zagrała bardzo dobry mecz.

Podopieczni Xaviego będą chcieli pójść za ciosem i wygrać drugi mecz z rzędu w lidze. - Dla niektórych to niespodzianka, że Girona jest razem z Realem liderem w lidze, ale dla nas nie. Gdy ich analizujesz, zauważasz, że grają bardzo dobrze. Michel to świetny trener, z systemem bardzo podobnym do naszego. Mają bardzo dobrych piłkarzy, dominują w wielu aspektach gry. Gratuluję Michelowi i całej Gironie - powiedział szkoleniowiec Barcelony na konferencji prasowej.

Mecz FC Barcelona - Girona odbędzie się w niedzielę 10 grudnia. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Canal+Sport oraz w płatnej aplikacji Canal+Online. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00. Relacja z meczu FC Barcelona - Girona na żywo w Internecie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!