i Autor: AP PHOTO Leo Messi

Chcą mieć to na piśmie!

Barcelona już nawet nie hamuje się w sprawie Messiego. Postawili sprawę jasno, chcą mieć to na piśmie

FC Barcelona nie przestaje walczyć o Messiego. Mimo że media mówią stanowczo o tym, że zawodnik PSG jest coraz bliżej wyjazdu do Arabii Saudyjskiej, to "Duma Katalonii" cały czas walczy o powrót swojej legendy i mieli zwrócić się do władz LaLiga ze specjalnym żądaniem w tej sprawie.