Barcelona ma problem w sprawie Lewandowskiego. Chcieli to zrobić już tego lata, duża przeszkoda

Barcelona może zmierzyć się z dość dużym problemem w trakcie okienka transferowego. Mistrzowie Hiszpanii podkreślali przez cały czas, że potrzebują zmiennika dla Roberta Lewandowskiego, jednak zakontraktowanie go może być ciężkie. Jak donosi "Sport", klub z Katalonii może mieć duże problemy finansowe względem tego

Barcelona ma problem ze znalezieniem następcy dla Lewandowskiego. Media donoszą

Tuż po mundialu w Katarze forma Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony nie była najwyższa, a klub miewał problemy ze zdobywaniem bramek. Mimo że ostatecznie drużynie udało się osiągnąć sukces i ostatecznie wygrała mistrzostwo Hiszpanii, to władze klubu nie chcą powtórki z zeszłosezonowej sytuacji z Polakiem i dlatego szukają mu zmaiennika. Wybór padł na Vitora Roque z Athletico Paranaense, jednak problemem w zatrudnieniu młodego Brazylijczyka mają być limity płacowe w klubie, przez co transakcja może nie dojść do skutku. Nie wiadomo jak na razie, co zrobi sam klub, ale niewykluczona jest sprzedaż kilku zawodników.