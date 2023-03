i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

realnie wycenili Polaka

Bayern może tylko pluć sobie w brodę po wycieku tych informacji o Lewandowskim! Barcelona zrobiła interes życia, takie są fakty

Kiedy Robert Lewandowski przechodził z Bayernu Monachium do Barcelony, wielu fanów uważało, że sprzedaż Polaka przez niemiecki klub to dobry ruch, przede wszystkim ze względu na wiek Lewego. Okazuje się jednak, że "Bawarczycy" nie zrobili interesu życia przy transferze Roberta Lewandowskiego, w przeciwieństwie do Barcelony. Specjaliści przyjrzeli się wartości Polaka i stwierdzili, że kosztuje on o wiele więcej, niż można zakładać.