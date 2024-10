Bezcenna reakcja kibiców na transfer Wojciecha Szczęsnego! Niektóre komentarza doprowadzają do łez, fenomenalne powitanie

To był bardzo emocjonujący czas dla wszystkich fanów Wojciecha Szczęsnego. Jeszcze kilka tygodni temu były reprezentant Polski postanowił całkowicie zakończyć karierę po mistrzostwach Europy w Niemczech. Jednak po pechowej kontuzji, której doznał Marc Andre ter Stegen, Barcelona była w niemałych tarapatach, ponieważ Niemiec najprawdopodobniej nie pojawi się na boisku do końca sezonu. "Duma Katalonii" nie mogła sprowadzić bramkarza z innego klubu, ponieważ okno transferowe zostało zamknięte i mieli dwa wyjścia, czyli poczekać do stycznia z rezerwowym golkiperem między słupkami, albo ściągnąć do klubu wolnego zawodnika. Akurat takim był Szczęsny, który zakończyć współpracę z Juventusem i ogłosił, że kończy karierę.

Po tych komentarzach nie mogliśmy wytrzymać ze śmiechu! Ogromne wsparcie dla Wojciecha Szczęsnego

W środę 2 października wszystko stało się jasne i Barcelona oficjalnie ogłosiła transfer Szczęsnego, który był zapowiadany od kilku dni. Nie zabrakło także reakcji kibiców na szybki powrót z emerytury Polaka w postaci memów. Natomiast pod postem na "Instagramie" pojawiła się lawina komentarzy wszystkich sympatyków Szczęsnego i klubu z Katalonii. Mogliśmy doszukać się takich reakcji jak: "Dzień dobry, tutaj Polacy. Przejmujemy ten klub. Do widzenia", "To będą piękne mecze", a także wiele w różnych językach, które mogą tylko potwierdzić, jak szanowany w piłkarskim świecie jest "Szczena".