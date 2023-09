Były kolega z drużyny Roberta Lewandowskiego był bezwzględny! Surowa ocena kapitana reprezentacji Polski, wymowne słowa

Xavi bez ogródek ocenił Roberta Lewandowskiego. Trener Barcelony powiedział to wprost przed przerwą na kadrę

Kolega klubowy Lewandowskiego przeszedł do historii. Lewy mówi o nim "dziecko", a on...

Hiszpanie biją na alarm w sprawie Lewandowskiego. Może usłyszeć najgorszą wiadomość, nie wygląda to dobrze

Anna Lewandowska w końcu się do tego przyznała. Nie ma dnia, aby z tego nie korzystała. Dzieje się to zwłaszcza o poranku

Robert Lewandowski rozpoczął kolejny sezon w barwach Barcelony. Poprzedni rok był dla 35-latka bardzo udany, ponieważ zdobył razem z "Dumą Katalonii" mistrzostwo Hiszpanii, a sam mógł cieszyć się ze zdobycia tytułu króla strzelców. Aktualnie były piłkarz Bayernu Monachium nie jest w najlepszej dyspozycji, a "Blaugrana" nie może tak liczyć na 35-latka, jak kilka miesięcy temu. Mimo to, ma na swoim koncie dwa trafienia oraz jedną asystę. Z gorszą sytuacją Lewandowski spotkał się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, ponieważ "biało-czerwoni" niespełna trzy miesiące temu zaliczyli wpadkę przegrywając z Mołdawią, a 10 września jeszcze bardziej skomplikowali sobie wyjście z grupy w eliminacjach mistrzostw Europy, ponieważ odnieśli porażkę z Albanią.

Arturito Vidal na streamie: „Lewandowski czy Suarez? Nie wiem, czy kiedykolwiek znajdą się lepsi napastnicy… Lewandowski ma mnóstwo wyjątkowy cech, ale wolę Luisa Suareza. Wyróżnia go ten południowoamerykański charakterek, złośliwość, jaką mają gracze na naszym kontynencie.… pic.twitter.com/aIFceQor09— Dominik Piechota (@dominikpiechota) September 13, 2023

Arturo Vidal powiedział o tym wprost! Tak ocenił Roberta Lewandowskiego

Lewandowski ostatnio udzielił obszernego wywiadu dla portalu "meczyki.pl" oraz "Eleven Sports", w którym wypowiedział o relacja w kadrze oraz sytuacji w PZPN-ie. Ta rozmowa odbiła się szerokim echem. Arturo Vidal - były kolega klubowy "Lewego", co prawda nie wypowiedział się na temat wydarzeń w życiu napastnika, ale porównał 35-latka do Luisa Suareza, byłego zawodnika Barcelony. - Lewandowski czy Suarez? Nie wiem, czy kiedykolwiek znajdą się lepsi napastnicy… Lewandowski ma mnóstwo wyjątkowy cech, ale wolę Luisa Suareza. Wyróżnia go ten południowoamerykański charakterek, złośliwość, jaką mają gracze na naszym kontynencie. Lewandowski tego nie ma" - można było usłyszeć.