Były piłkarz Legii dołączy do Lewandowskiego?! Sensacyjne doniesienia, to naprawdę może się wydarzyć

Dobry okres w Warszawie i transfer na Wyspy

Choć Juranovic spędził w Legii zaledwie rok, zdecydowanie był to w jego karierze udany okres. 27-letni obecnie defensor rozegrał w barwach „Wojskowych” 41 meczów, zdobywając 2 bramki i notując 10 asyst, wywalczając wraz z klubem mistrzostwo Polski. Znakomita postawa sprawiła, że już po roku 3 mln euro na jego transfer zdecydował się wyłożyć Celtic Glasgow. Chorwat także w Szkocji bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowej jedenastce, a z czasem pojawiły się informacje łączące go ze zdecydowanie większymi klubami. „Jura” znalazł się w orbicie zainteresowań Leicester City czy Atletico Madryt, a w ostatnich dniach na horyzoncie pojawiły się nowy, potężny gracz.

Juranovic zagra z Lewandowskim?

Co więcej, Josip Juranovic znakomicie radzi sobie także podczas trwającego mundialu. 27-latek jest istotnym punktem reprezentacji Chorwacji, która już we wtorek zmierzy się z Argentyną o awans do wielkiego finału MŚ. Kolejne dobre występy sprawiły, że piłkarzem zainteresowała się FC Barcelona! Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze „Scottish Sun Sport”, którzy informują, że Chorwat jest jednym z głównych kandydatów do zastąpienia w stolicy Katalonii Hectora Bellerina. „FC Barcelona śledzi piłkarza, który zachwyca na mundialu. Juranović i Diogo Dalot z Manchesteru United to kandydaci do zastąpienia Hectora Bellerina w stolicy Katalonii" – możemy przeczytać. Prawy defensor w bieżącym sezonie rozegrał w Celtiku 15 meczów. Strzelił w nich 1 gola i zanotował 1 asystę.

La Liga giants lead Josip Juranovic transfer chase with Euro big-hitters & EPL clubs interested in Celtic's World Cup star https://t.co/v6etzwJPKT— Scottish Sun Sport (@scotsunsport) December 12, 2022

