Były prezydent Barcelony o przyszłości Lewandowskiego. Mówi o Polaku jako człowieku, jest pewny co wydarzy się w przyszłym sezonie

- Barcelona pozyskała nie tylko świetnego piłkarza, ale i super człowieka. Lewandowski przekonał nas tu wszystkich nie tylko na boisku, od samego początku, ale dał się poznać z dobrej strony jako osoba. A to też ma duże znaczenie – powiedział Gaspart w rozmowie ze "Sportowymi Faktami". Broni polskiego napastnika po ostatnich słabszych występach w lidze. - Jeśli Lewandowski w danym momencie nie strzela, to i tak pomaga kolegom. Nie zapominajmy też o tym, że ostatnio mamy w zespole kontuzje, które też mają wpływ na Roberta. Mówię tu o Pedrim czy Dembele. A jeszcze jak się okazuje, ostatni mecz Robert grał z bólem pleców – zauważa Gaspart i jest pewny, co do najbliższej przyszłości "Lewego". Wyklucza możliwość jego sprzedaży przez Barcelonę. - Jeżeli ktoś w Polsce w to uwierzył, to śpieszę powiedzieć jasno: nie martwcie się. Robert Lewandowski w przyszłym sezonie wciąż będzie piłkarzem Barcelony.

Gaspart jest zwolennikiem sprowadzenia do Barcelony, Leo Messiego, a wokół tego pomysłu, a już nawet planu jest coraz głośniej. - Jeśli Leo wróci, to nie mam wątpliwości, co będzie z Lewandowskim (...). Według mnie sprawa jest bardzo prosta: to dwaj wielcy piłkarze. A wielcy gracze mają to do siebie, że potrafią się ze sobą dogadać (…). Bardzo chętnie zobaczę ten duet w akcji w barwach Barcelony. Dla mnie oni są kompatybilni, uzupełniający się. Przecież patrząc na pozycje, to nie jest jeden do jednego. Messi nie jest dziewiątką jak Robert. Według mnie mogą bardzo dobrze współpracować – dodaje Gaspart, który wciąż jest aktywnym działaczem hiszpańskiej federacji.

