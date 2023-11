Były reprezentant Hiszpanii błyśnie podczas Gran Derbi? Będzie chciał utrzeć nosa byłym kolegom

Kursy TOTALbet: Sevilla - Betis

Mianem „Gran Derbi” bardzo często określane są starcia pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną. Błędnie, gdyż starcie to winno być nazywane „El Clasico”, nazwa „Gran Derbi” jest natomiast zarezerwowana dla dwóch drużyn z Sewilli. To właśnie mecze pomiędzy Sevillą a Betisem określa się w ten sposób i trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jest to nazwa w pełni oddająca rangę tego meczu – termin ten oznacza po prostu „Wielkie Derby”. Oba kluby ze stolicy Andaluzji w przeszłości udowodniły to już zresztą wielokrotnie – w bezpośrednich meczach zazwyczaj nie brakowało emocji, pięknych bramek, brutalnych zagrań, licznych spięć czy czerwonych kartek. Poziom piłkarski także jest najczęściej wysoki. Trzeba natomiast zauważyć, że od dłuższego czasu to Los Nervionenses wygrywają te starcia zdecydowanie częściej. Dość powiedzieć, że w XXI wieku Sevilla oraz Betis we wszystkich rozgrywkach rywalizowały ze sobą 46 razy – 22 razy triumfował pierwszy z wymienionych zespołów, zaledwie 8 drugi z nich, a oprócz tego zanotowano 16 remisów. W opinii ekspertów z TOTALbet także i w najbliższym starciu komplet punktów powinien paść łupem FC Sevilli. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf tego klubu płaci bowiem 2.10 zł, potencjalną wygraną lokalnego rywala „wyceniono” z kolei na 3.60 zł.

Bieżące rozgrywki zdają się jednak poddawać w wątpliwość prawdopodobieństwo zaistnienia takiego scenariusza. To Betis prezentuje się bowiem zdecydowanie lepiej, gromadząc w 12 meczach 20 punktów i zajmując dzięki temu lokatę gwarantującą grę w kolejnej edycji Ligi Konferencji Europy. W barwach Los Verdiblancos błyszczy zwłaszcza Isco, który zgarnął do tej pory aż osiem nagród dla zawodnika meczu. Jest to zresztą niewątpliwy smaczek niedzielnej rywalizacji, jeszcze niedawno 31-latek był bowiem piłkarzem lokalnego rywala, w barwach którego zupełnie nie potrafił się jednak odnaleźć. Teraz będzie miał okazję utrzeć nosa byłym kolegom, którzy – nie ma co ukrywać – notują jak do tej pory fatalny sezon. Drużyna prowadzona obecnie przez Diego Alonso zajmuje dopiero piętnaste miejsce w ligowej tabeli, a na dodatek jest bardzo blisko pożegnania się z Ligą Mistrzów już po fazie grupowej. Choć wyniki osiągane przez zespół są grubo poniżej oczekiwań kibiców, ich notowania może znacząco poprawić wygrana w Gran Derbi. Biorąc pod uwagę dyspozycję obu drużyn, wydaje się to być mało prawdopodobne, przeciwnego zdania są natomiast eksperci z TOTALbet. Legalny polski bukmacher kurs na wygraną gospodarzy ustalił bowiem na poziomie 2.10, w przypadku triumfu gości jest to natomiast 3.60.

Sonda Kto zwycięży w Gran Derbi? Sevilla Betis Będzie remis

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Sevilla – 2.10

remis – 3.65

Betis – 3.60

Podwójna szansa:

1X – 1.31

12 – 1.30

X2 – 1.70

Sevilla strzeli gola:

tak – 1.22

nie – 4.00

Betis strzeli gola:

tak – 1.40

nie – 2.81

Strzelec gola:

Youssef En-Nesyri (Sevilla) – 2.43

Rafa Mir (Sevilla) – 2.67

Mariano Diaz (Sevilla) – 2.71

Dodi Lukebakio (Sevilla) – 3.30

Lucas Ocampos (Sevilla) – 3.50

Willian Jose (Betis) – 3.55

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.