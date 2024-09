Co za słowa o Robercie Lewandowskim! Uderzyli w Mbappe, mocne słowa!

Robert Lewandowski ma za sobą kolejny świetny mecz w barwach Barcelony. Napastnik Blaugrany strzelił bramkę w trakcie meczu z Realem Valladolid i było to jego czwarte trafienie w tym sezonie. Polak jest w świetnej dyspozycji i coraz bardziej porównuje się go do Kyliana Mbappe. Francuz miał być wielką gwiazdą Realu Madryt, jednak wciąż nie jest w stanie wstrzelić się i traci już dużo do Polaka, który jest liderem kwalifikacji strzelców LaLigi.

Robert Lewandowski porównywany do Kyliana Mbappe. Francuz musi gonić Polaka!

O tym, że Lewandowski spisuje się wybitnie, a Mbappe zawodzi, nie trzeba przekonywać nikogo. Polak prowadzi klasyfikacji strzelców LaLigi, a Francuz jeszcze nie trafił. Zauważają to hiszpańscy dziennikarze, którzy piszą wprost o tym, że Francuz powinien czuć oddech polskiego superstrzelca.

- Z czterema golami w czterech kolejkach Lewandowski wyróżnia się w walce o trofeum Pichichi, które zdobył w pierwszym sezonie w LaLiga. Jego występy i statystyki wywierają presję na Kyliana Mbappe, uważanego za jedną z najlepszych dziewiątek na świecie i który przybył do ligi jako sześciokrotny najlepszy strzelec Ligue 1. Ancelotti nie znalazł jeszcze recepty na to, aby zabłysnął u boku Viniciusa - pisze "AS".