Co za wieści w sprawie Roberta Lewandowskiego! Wielkie ogłoszenie tuż przed EURO!

Robert Lewandowski jest bohaterem bardzo ciekawego ogłoszenia tuż przed starem mistrzostw Europy. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski został wybrany jako jedna z twarzy firmy Zalando! Sam piłkarz nie ukrywa, że jest wielkim miłośnikiem współpracy. Jesteśmy świadkami naprawdę dużego ogłoszenia twarz.

Robert Lewandowski twarzą znanej firmy. Wszystko zostało ogłoszone

Lewandowski został twarzą akcji „Your best is yet to come”, która promuje wychodzenie ze strefy komfortu, aby móc próbować nowych wyzwań na tle sportowych. Jak przyznaje zawodnik reprezentacji Polski, zgadza się bardzo z przekazem całej akcji. Jak sam mówi, dla niego sport znaczy dokładnie to samo, co dla przedstawicieli firmy.

- Współpraca z Zalando była wspaniałym doświadczeniem. Jest ona zgodna z moim przekonaniem, że sport to nie tylko rywalizacja, ale ciągłe doskonalenie się i osiąganie nowych szczytów bez strachu przed porażką - mówi Robert Lewandowski.

- W piłce nożnej, tak jak w życiu, chodzi o codzienne pójście do przodu i doskonalenie się. Ta kampania przypomina nam, że najlepsze chwile są jeszcze przed nami, jednocześnie zachęcając wszystkich do zaakceptowania wzlotów i upadków podczas podróży - powiedział Robert Lewandowski.