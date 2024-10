i Autor: AP PHOTO/JOAN MONFORT Robert Lewandowski, FC Barcelona

9. kolejka LaLigi

Deportivo Alaves – FC Barcelona TRANSMISJA TV. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Barcelony z Alaves dzisiaj 6.10.2024

FC Barcelona w minionej kolejce zanotowała pierwsze potknięcie w ligowych rozgrywkach. Do meczu z Osasuną „Duma Katalonii” miała na koncie 7 zwycięstw z rzędu, jednak nie zdołała przedłużyć tej serii i po raz pierwszy straciła punkty. Teraz musi wygrać lub zremisować, by mieć przewagę nad drugim w tabeli Realem Madryt, który po swoim spotkaniu 9. kolejki ma już tyle samo punktów co Barcelona. Rywalem drużyny Roberta Lewandowskiego będzie Deportivo Alaves. Sprawdź, na jakim kanale w TV oglądać mecz Alaves – Barcelona.