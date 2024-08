Dla Lewandowskiego to szczególny dzień, a tu taka wiadomość o jego kumplu! Znany dziennikarz wyłożył kawę na ławę w tej sprawie

„Skreślenie” reprezentanta Niemiec z klubowej listy płac Barcy to jeden z kroków do tego, by – zgodnie z zasadami finansowego fair play – móc kontraktować i rejestrować w LaLiga nowych graczy. Na przykład Daniego Olmo, który na załatwienie tychże formalności wciąż czeka, a na jego boiskowy występ z kolei czekają fani Barcelony.

W tej sytuacji władze katalońskiego „dream teamu” zdecydowały się zaproponować rozstanie Ilkayowi Gündoganowi. A ten ofertę przyjął – i to w zasadzie bezwarunkowo. Zrezygnował z jakichkolwiek środków, jak miał otrzymywać jeszcze przez kolejne dwa lata. Barcelona z kolei zgodziła się na jego odejście bez kwoty odstępnego!

🔵🔴👋🏻 Ilkay Gündogan has said goodbye to all his Barça teammates this morning while clubs are completing all the documents.Gündogan has accepted to leave on free transfer; he’ll NOT receive two-year salary remaining on his Barça contract.Man City, set to welcome him back. 🛩️ pic.twitter.com/kbHN7jfYQV— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024

Znany dziennikarz wyłożył kawę na ławę w sprawie odejścia Gündogana z Barcelony

Beneficjentem tego porozumienia – ale też jednym z motorów napędowych całej transakcji – jest Pep Guardiola. To właśnie menedżer Manchesteru City – a stamtąd niemiecki pomocnik przyszedł do Blaugrany – zaoferował byłemu podopiecznemu powrót na Wyspy Brytyjskie zaraz po tym, jak pojawiły się pierwsze sygnały o możliwości jego rozstania z Katalończykami. Tak przynajmniej komunikuje Fabrizio Romano dodając, że kontrakt Gündogana z „Obywatelami” obowiązywać ma do czerwca 2025, a sam piłkarz w obliczu tej zmiany barw odrzucił pomysł intratnego wyjazdu do Kataru.

🔵🔙 Pep Guardiola has been absolutely key to bring Ilkay Gündogan back to Man City.As soon as Barça informed Gündo about plan to let him leave on free transfer, Pep wanted to talk to Ilkay.Despite big proposals especially from Qatar, Gündo’s back until June 2025 plus option. pic.twitter.com/DrQVqex2Bu— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024

Dla Lewandowskiego to szczególny dzień, a tu taka wiadomość o jego kumplu!

Potwierdzenie wiadomości o rozstaniu Barcelony z reprezentantem Niemiec przyszło w dniu 36. urodzin Roberta Lewandowskiego. Domniemywać można, że niekoniecznie ucieszyło kapitana Biało-Czerwonych. Z Gündoganem grał przecież jeszcze w Borussii Dortmund, w minionym sezonie zaś w LaLiga pomocnik ten asystował przy trzech trafieniach reprezentanta Polski.

Warto przypomnieć, że to druga ważna decyzja Ilkaya Gündogana w odstępie kilkudziesięciu godzin. Wcześniej – za pośrednictwem mediów społecznościowych – poinformował on o rezygnacji z gry w narodowym zespole Niemiec „Z wielką dumą patrzę wstecz na 82 mecze dla mojego kraju - wyczyn, o którym nawet nie mogłam śnić, kiedy debiutowałam w reprezentacji w 2011 roku” – napisał on w specjalnym oświadczeniu.