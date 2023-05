i Autor: AP PHOTO/ALBERTO SAIZ Justin Kluivert (z prawej) i Eduardo Camavinga

kolejny napad

Dramat gwiazdy LaLigi. Bandyci pobili jego partnerkę i obrabowali dom, zginęła prawdziwa fortuna

Jacek Ogiński 19:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Napady na domy piłkarzy w ostatnim czasie stały się dość częstym zjawiskiem. Mimo że najbogatszych zawodników stać na ochronę, to nie wszyscy z niej korzystają, lub nie jest ona wystarczająco skuteczna. Do rabunków często dochodzi we Włoszech lub Hiszpanii i to właśnie tam jeden z zawodników został obrabowany, a przy tym bandyci poturbowali jego ukochaną.