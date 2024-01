Druzgocąca informacja dla Roberta Lewandowskiego. Zapadła decyzja, tak źle nie było od dawna

Robert Lewandowski już dawno nie prezentował się tak słabo, jak w minionym, 2023 roku. Zdobył on co prawda wiosną tytuł króla strzelców LaLigi, jednak lepiej prezentował się w pierwszej części sezonu, niż w drugiej. Trwający sezon jest dla Polaka zdecydowanie gorszy, a do tego dochodzą słabe występy w reprezentacji Polski. Jak się okazuje, dla Lewandowskiego po raz pierwszy od lat nie znalazł się nawet wśród nominowanych przez FIFPro do najlepszej jedenastki roku.

Robert Lewandowski otrzymał kolejny cios

Robert Lewandowski w poprzednich latach regularnie pojawiał się wśród nominowanych przez FIFPro, czyli Międzynarodową Federację Piłkarzy Zawodowych, do najlepszej jedenastki roku (nagradzanej wspólnie przez FIFA oraz FIFPro). Co więcej, w latach 2020 i 2021 trafiał on do najlepszej drużyny świata, a do tego zdobywał wówczas tytuł najlepszego piłkarza roku FIFA The Best.

Polak był wśród nominowanych jeszcze za rok 2022, ale wówczas nie znalazł się w światowej jedenastce. Teraz nie ma go nawet na liście 23 nominowanych, a z napastników lepsi od niego byli Karim Benzema, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Co ciekawe, wśród nominowanych najwięcej jest graczy Manchesteru City (8), a później Realu Madryt (7). Barcelona ma tylko jednego nominowanego – Ilkaya Gundogana.

