Fani rzucili się na samochód Lewandowskiego! Poirytowany gwiazdor Barcelony prosi się o kłopoty, niepokojący szczegół [WIDEO]

Robert Lewandowski to nie tylko jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii, ale również bez dwóch zdań jeden z najlepszych napastników na całym świecie. Kiedy tylko oficjalnie poinformowano, że kapitan reprezentacji Polski przechodzi do Barcelony, kibice ekipy z Hiszpanii oszaleli z radości i nic dziwnego, że "polują" na Lewandowskiego, chcąc zrobić sobie z nim zdjęcie. Czasami jednak fani posuwają się o wiele za daleko, tak jak na nagraniu, które niedawno pojawiło się w sieci. Dokładnie na nim widać, że kilku mężczyzn prawie rzuciło się na maskę Mercedesa Lewandowskiego, który był wyraźnie poirytowany zdarzeniem.

Zirytowali Roberta Lewandowskiego! Prawie rzucili mu się pod koła, niebezpieczne zdarzenie

Na TikToku pojawiło się krótkie, kilkunastosekundowe nagranie, na którym widać Roberta Lewandowskiego w białym Mercedesie, który próbuje przejechać koło tłumu ludzi. Kibice szybko jednak zorientowali się, że to kapitan reprezentacji Polski i nie mieli zamiaru łatwo go przepuszczać, co zirytowało "Lewego" i trudno się dziwić. Dwóch mężczyzn zaczęło opierać się o maskę samochodu, próbując zatrzymać Polaka. To jednak nie koniec.

Uwagę kibiców i internautów mógł zwrócić bowiem niepokojący fakt, który jest doskonale widoczny na nagraniu, a dokładniej telefon komórkowy. Kapitan reprezentacji Polski nie korzystał bowiem ze specjalnego uchwytu na aparat telefoniczny, tylko trzymał urządzenie w dłoni, co jest zabronione podczas jazdy.

