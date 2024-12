FC Barcelona - Atletico Madryt TV na żywo. Transmisja STREAM ONLINE: Gdzie oglądać mecz La Liga 21.12.2024

To, co Wojciech Szczęsny powiedział Flickowi dla wielu będzie wielkim szokiem! Przeprowadzili męską rozmowę. Jasne stanowisko

Mecz FC Barcelona - Atletico Madryt dzisiaj o godzinie 21:00 na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie. Dla obu drużyn jest to ostatni ligowy mecz w 2024 roku i ma wielkie znaczenie, bo rozstrzygnie o prowadzeniu w tabeli La Liga. Remis nie zadowoli nikogo, bo otworzy szansę przed Realem na wyprzedzenie obu drużyn, a to zwiastuje walkę na całego. Liderująca od początku sezonu Barcelona wpadła w dołek - wygrała tylko 1 z 6 ostatnich ligowych meczów i dała się dogonić rywalom, a o prowadzenie powalczy właśnie z Atletico. To z kolei jest na fali 11 zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach!

Wspaniała seria "Los Colchoneros" pozwoliła im wyprzedzić Real i zrównać się punktami z Barceloną. Wygrana na wyjeździe z drużyną Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego byłaby idealnym zwieńczeniem udanej końcówki roku i wymarzonym prezentem świątecznym dla wszystkich kibiców Atletico. Sympatycy "Blaugrany" mają jednak na ten temat inne zdanie i liczą też na kolejne gole Roberta Lewandowskiego, który ma już na koncie 16 trafień w 18 dotychczasowych meczach La Liga. Czy Polak powiększy dorobek w starciu na szczycie tabeli?

FC Barcelona - Atletico Transmisja TV. Na jakim programie mecz dzisiaj 21.12.2024

Mecz Barcelony z Atletico nie będzie wyjątkiem i w polskiej telewizji będzie zakodowany. Od dłuższego czasu mecze hiszpańskiej ekstraklasy są transmitowane w Polsce na dwóch stacjach - Canal+ i Eleven Sports. Wymieniają się one meczami Barcelony i Realu, przez co wielu kibiców do ostatniej chwili nie zdaje sobie sprawy, gdzie może obejrzeć konkretny mecz ukochanej drużyny. Jedynie El Clasico jest transmitowane na obu, a dzisiejszy mecz trafił do podziału.

Gdzie oglądać mecz Barcelona - Atletico w telewizji i stream online

Mecz FC Barcelona - Atletico Madryt w ramach 18. kolejki La Liga zostanie rozegrany w sobotę 21 grudnia 2024 r. na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja TV z meczu wyłącznie na kanale Eleven Sports 1, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia tego hitowego spotkania razem z nami.