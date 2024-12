Robert Lewandowski rozwścieczył kibiców Realu Madryt! Tak głosował w plebiscycie FIFA!

Jan Tomaszewski stracił cierpliwość i apeluje do trenera Barcelony ws Lewandowskiego. To się może piłkarzowi nie spodobać

Złotą Piłkę "France Football" dostał Rodri, co kibice Vinicusa Jr potraktowali jako zniewagę i skandal. Brazylijski napastnik Realu Madryt tę prestiżową przegraną powetował sobie w plebiscycie FIFA The Best. Wyboru dokonali kapitanowie narodowych reprezentacji, selekcjonerzy, dziennikarze oraz kibice. Oddawali głosy na nominowanych 11 piłkarzy (wytypowała ich kapituła), przyznając 5, 3 i 1 punkt.

Vinicius Jr wygrał plebiscyt FIFA The Best, wyprzedzając Rodriego i Jude'a Bellinghama. Brazylijczyk ogromną przewagę miał zwłaszcza w głosowaniu kapitanów reprezentacji czyli piłkarzy. Jednak Robert Lewandowski zupełnie pominął gwiazdora Realu Madryt. Polski napastnik Barcelony głosował na Rodriego (5 pkt), Lamine'a Yamala (3 pkt) i Daniego Carvajala (1 pkt).

Co ciekawe, Viniciusa Jr zupełnie pominął też nasz selekcjoner Michał Probierz, który najbardziej docenił tegoroczne dokonania... Toniego Kroosa (5 pkt), Rodriego (3 pkt) i Lamine'a Jamala (1 pkt). Michał Pol zagłosował na Daniego Carvajala (5 pkt), Viniciusa Jr (3 pkt) i Rodriego (1 pkt).

Robert Lewandowski swoimi głosami oczywiście mocno zdenerwował fanów Realu Madryt, którzy zarzucają Polakowi, że złośliwie pominął brazylijskiego gwiazdora "Królewskich". "Chłop nazywa France Football le cabaret, a potem sam głosuje jak dziennikarz z jakiejś dziury w Afryce" - napisał jeden z nich.

