- Barcelona płaci Lewandowskiemu kokosy. Jak nie strzela, to nie spełnia wymagań – podkreśla Jan Tomaszewski. - Jak gra słabo, to nie ma zmiłuj. Po co Barcelona zapłaciła za niego? Żeby strzelał bramki. To jest trochę tak, że oko chce, mózg chce, ale płuca już nie mogą. Uważam, że Hansi Flick powinien podjąć trudną decyzję i posadzić Lewego na ławce. On teraz najgroźniejszy będzie wchodząc na podmęczonego przeciwnika! Podstawowym napastnikiem powinien być Ferran Torrres, a Lewandowski najlepiej, jakby wchodził za niego w 70. minucie – dodaje Tomaszewski.