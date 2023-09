FC Barcelona - Betis TV TRANSMISJA NA ŻYWO. La Liga Barcelona - Betis STREAM LIVE ONLINE mecz Barcelona - Betis GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 16.09

Hiszpanie biją na alarm w sprawie Lewandowskiego. Może usłyszeć najgorszą wiadomość, nie wygląda to dobrze

Robert Lewandowski udał się na zgrupowanie reprezentacji Polski z wielkimi nadziejami, które po klęsce z Albanią legły w gruzach. Kapitan musi zmierzyć się z kryzysem kadry, której sam nie pomógł. Polscy piłkarze stracili selekcjonera i czekają na następcę Fernando Santosa, jednak teraz muszą skupić się na jak najlepszych występach w klubach przed kolejnym zgrupowaniem. Lewandowski ma ten atut, że wraca do jednego z największych klubów w Europie, choć w Hiszpanii także ciąży na nim coraz większa presja. Po naprawdę dobrym debiutanckim sezonie kibice FC Barcelona i eksperci oczekują od niego jeszcze więcej, tymczasem 35-latek nie miał najlepszego początku sezonu. W czterech meczach strzelił dwa cenne gole, które nie były wielkiej urody, ale przyniosły drużynie zwycięstwa. Czy tę passę uda się podtrzymać po powrocie ze zgrupowania kadry?

Barca ma na koncie remis z Getafe (0:0) i wyszarpane zwycięstwa z Cadiz (2:0), Villarreal (4:3) oraz Osasuną (2:1). W tabeli wszystko wygląda dobrze, bo piłkarze Xaviego z 10 punktami zajmują trzecie miejsce, ale kibice mają sporo zastrzeżeń co do gry. Mecz z Betisem będzie też ostatnim sprawdzianem przed inauguracją fazy grupowej Ligi Mistrzów, w której już 19 września "Blaugrana" zagra u siebie z Royal Antwerp. Zanim jednak ważny europejski wieczór, trzeba pokonać naprawdę solidną drużynę, jaką jest Betis. Piłkarze z Sewilli mają na koncie 7 punktów i potrafili m.in. ugrać remis z Atletico Madryt. To zwiastuje naprawdę duże emocje!

Mecz FC Barcelona - Betis odbędzie się w sobotę, 16 września, o godzinie 21:00. TRANSMISJA w TV na Eleven Sports 1. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go.