FC Barcelona ogłosiła to o 5 rano przed meczem z Leganes. Chodzi o Lewandowskiego i Szczęsnego!

to nie koniec problemów

Leganes – FC Barcelona: Jasne oświadczenie o Lewandowskim i Szczęsnym

Czas na kolejny mecz w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii. W tabeli prowadzi FC Barcelona, która w sobotę o 21:00 zagra z Leganes. Rywale wygrali ostatnie spotkanie 1:0, co było wielkim powodem do rozczarowania dla fanów „Dumy Katalonii”. Mecz 12 kwietnia będzie świetną okazją do rewanżu dla gości, którzy mogą zrobić kolejny krok w stronę tytułu. W sobotni poranek o 5:00 pojawił się pewien komunikat dotyczący polskich piłkarzy Barcelony – Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.

Kibice nie mają jednak żadnych powodów do zaniepokojenia. Wszystko wskazuje na to, że jeden i drugi pojawi się na boisku podczas sobotniego spotkania. FC Barcelona opublikowała wspólne zdjęcie Szczęsnego i Lewandowskiego przed meczem z Leganes. Kilka słów wystarczyło, by rozpalić nadzieje kibiców.

Widać, jak wielki wpływ na grę „Dumy Katalonii” mają Biało-czerwoni. - Polska siła – napisano na profilu Barcelony na „X”, dodając do tego polskie flagi.

Ponad 20 tysięcy reakcji kibiców pokazało, jak bardzo fani Barcelony liczą na naszych piłkarzy, którzy mają ogromny wpływ na obecną sytuację w tabeli La Liga.

🇵🇱 The Power of Poland 🇵🇱 pic.twitter.com/uPsRypQ6i9— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 12, 2025

La Liga: Sytuacja w tabeli

FC Barcelona jest liderem hiszpańskiej ekstraklasy. Podopieczni Hansiego Flicka w 30 meczach zgromadzili 67 punktów i mają cztery oczka przewagi nad Realem Madryt. Trzecie w tabeli Atletico traci do „Dumy Katalonii” aż siedem oczek.

Mecz Leganes – FC Barcelona odbędzie się w sobotę, 12 kwietnia o godzinie 21:00. Relacja na żywo z meczu na Sport.se.pl.