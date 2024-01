FC Barcelona – Osasuna TRANSMISJA FC Barcelona – Osasuna dzisiaj 31.01 gdzie oglądać? Mecz Lewandowskiego na jakim kanale w TV? Mecz Barcelony stream online

Xavi nie dowierzał w to, co Lewandowski zrobił wraz z kolegami. Pojawiły się potężne emocje, nie mógł dłużej tego ukrywać

FC Barcelona – Osasuna TRANSMISJA FC Barcelona – Osasuna dzisiaj 31.01 gdzie oglądać? Mecz Lewandowskiego na jakim kanale w TV?

FC Barcelona w pierwszym miesiącu 2024 roku zagrała niezwykle dużo spotkań. Starcie z Osasuną będzie ich 9. meczem w styczniu bieżącego roku! Niestety, wiele z nich nie zakończyło się po myśli zespołu Roberta Lewandowskiego - „Duma Katalonii” przegrała finał Superpucharu Hiszpanii, odpadła z Pucharu Króla, a w LaLiga przegrała z Villarrealem, co sprawiło, że traci już 11 punktów do prowadzącej w tabeli Girony i 10 do będącego tuż za liderem Realu Madryt. To sprawia, że kolejne trofeum wymyka się podopiecznym Xaviemu z rąk. Dlatego też mecz z Osasuną może być bardzo ważny.

FC Barcelona – Osasuna stream online. Mecz Barcelony dzisiaj TRANSMISJA NA ŻYWO

Po przegranej z Villarrealem Xavi zapowiedział, że z końcem sezonu opuści Barcelonę. To wstrząsnęło piłkarzami, również Robertem Lewandowskim, którzy wiedzą, że nie prezentują najwyższej formy i niejako czują się odpowiedzialni za decyzję Hiszpana, który widzi, że nie potrafi poprowadzić drużyny do takich sukcesów, jak w poprzednim sezonie. Nie jest tajemnicą, że sam Lewandowski nie błyszczy formą i każdy gol będzie dla niego na wagę złota. W rundzie jesiennej to właśnie gol Polaka dał wygraną nad Osasuną i fani wierzą, że teraz będzie podobnie.

Mecz FC Barcelona – Osasuna zostanie rozegrany 31 stycznia. Start meczu zaplanowano na godzinę 19:00. TRANSMISJA TV z meczu FC Barcelona – Osasuna dostępna będzie na kanale Canal+ Sport. STREAM ONLINE dostępny będzie w płatnej usłudze Canal+ Online. Relacja na żywo z meczu FC Barcelona – Osasuna na sport.se.pl, zapraszamy!