FC Barcelona – Sevilla Relacja NA ŻYWO Barcelona – Sevilla dzisiaj 29.09 WYNIK LIVE Barcelona – Sevilla NA ŻYWO w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

Uszy nam zwiędły słysząc, co Taco Hemingway zarapował o Lewandowskim. Tak to poszło w świat, kibicowi to nie przystoi

FC Barcelona - Sevilla FC -:- (-:-)

Bramki:

Kartki:

Barcelona:

Sevilla:

Na żywo FC Barcelona - Sevilla FC Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Barcelona - Sevilla w ramach 8. kolejki ligi hiszpańskiej. Mecz zaczyna się o 21:00, bądźcie z nami!

Odśwież relację

FC Barcelona – Sevilla Relacja LIVE Barcelona – Sevilla dzisiaj 29.09 WYNIK

FC Barcelona zajmuje obecnie 3. miejsce w tabli ligi hiszpańskiej. Po 7 meczach ma na swoim koncie 17 punktów, na co składają się 2 remisy i 5 zwycięstw. Tuż przed Barceloną plasuje się Real Madryt (18 pkt, 6 zwycięstw i porażka) oraz bardzo niespodziewanie Girona (19 pkt, 6 zwycięstw i remis). Xavi z pewnością będzie chciał uniknąć kolejnej straty punktów i liczy na zwycięstwo z Sevillą. Jako że w poprzednim meczu (zremisowanym z Mallorcą 2:2) Lewandowski zaczął mecz na ławce by nieco odpocząć, to teraz można być pewnym jego występu od pierwszej minuty.

Barcelona – Sevilla NA ŻYWO w INTERNECIE FC Barcelona – Sevilla LIVE WYNIK

Dzisiejszy rywal Barcelony z pewnością będzie wielką niewiadomą. Sevilla przegrała trzy mecze na początku sezonu, a później dwa wygrała i jeden z zremisowała. Dobra passa zaczęła się wraz z przyjściem Sergio Ramosa, który wraca do klubu, którego jest wychowankiem, po 18 latach nieobecności – 16 spędził w Realu Madryt, a 2 kolejne w PSG. Choć wielu fanów wciąż ma za złe Ramosowi to, w jakiej atmosferze odchodził do „Królewskich”, ten nie zraził się i postanowił wrócić, a to póki co wychodzi na dobre zespołowi prowadzonemu przez Jose Luisa Mendilibara.