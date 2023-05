FC Barcelona szuka pieniędzy na wielki transfer! Kibice będą zachwyceni, potężne wzmocnienie dla Lewandowskiego i spółki

Niewiarygodne, co może stać się w życiu Roberta Lewandowskiego. Wielkie wydarzenie o krok, to byłoby spełnienie marzeń

Kibice Barcelony przywykli już do tego, że w ich drużynie grają największe gwiazdy, których nierzadko zazdroszczą im rywale. Kiedy więc jasne stało się, że Sergio Busquets odchodzi z Camp Nou po zakończeniu obecnego sezonu, fani mogli oczekiwać, że "Blaugranę" zasili jakieś nowe i duże nazwisko. Według "Mundo Deportivo", włodarze Barcelony w tej roli chcieliby widzieć 24-letniego Martina Zubimendiego. To jednak nie będzie tani transfer.

Gwiazdor Realu Sociedad na celowniku Barcelony! W grze dziesiątki milionów euro

Urodzony w Hiszpanii defensywny pomocnik zdaje się być idealnym kandydatem na następcę Sergio Busquetsa, jednak ekipa ze stolicy Katalonii będzie musiał głęboko sięgnąć do kieszeni, aby wykupić go z Realu Sociedad. Zubimendi obecnie wyceniany jest przez portal "Transfermarkt.de" na 40 mln euro, a jego kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2027 roku może tylko podbić cenę. W hiszpańskich mediach mówi się o nawet 60 mln euro, na jakie czeka ekipa z San Sebastian.



Zubimendi tylko w tym sezonie zagrał 31 razy w LaLiga, a w 39. meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając jedną bramkę i dodając do tego trzy asysty. 24-latek, który jest wychowankiem ekipy z San Sebastian, do pierwszej drużyny Realu Sociedad dołączył we wrześniu 2020 roku i od tamtej pory zachwyca hiszpańskich kibiców.

