Gest Lewandowskiego wywołał potężną burzę. Wiadomo, co stało się później. Zdjęcia wyciekły do mediów

Robert Lewandowski nie mógł być zadowolony ze swojej dotychczasowej formy strzeleckiej. Od kilku tygodni trwał impas reprezentanta Polski, który w tzw. międzyczasie leczył kontuzję. Przełamanie przyszło w minioną niedzielę. Choć mecz z Deportivo Alaves dla Barcelony zaczął się fatalnie, bo gospodarze przegrywali już od 18 sekundy. Ostatecznie jednak Duma Katalonii wywalczyła trzy punkty, a bohaterem spotkania został Lewandowski, który zdobył dwie bramki.

Na pewno mogło to polepszyć nastrój kapitana reprezentanta Polski, ale w mediach zdecydowanie więcej mówi się o jego zachowaniu, niż o dwóch bramkach. W 72. minucie doszło do niekoniecznie korzystnej dla Lewandowskiego sytuacji. Lamine Yamal po indywidualnej akcji oddał strzał na bramkę Deportivo. Polak miał pretensje, że 16-latek nie podał mu w tej sytuacji, a gdy Yamal chciał mu podać rękę, „Lewy” przeszedł obok niego obojętnie, co pokazywały liczne nagranie krążące po mediach społecznościowych.

Ponownie na Lewandowskiego spadła masa krytyki, bo to druga podobna sytuacja w ostatnim czasie. Wcześniej miał nie podać ręki Xaviemu. „Mundo Deportivo” załagodziło jednak „konflikt” między zawodnikami, bo pojawiły się zdjęcia po drugiej bramce Lewandowskiego. Widać na nich, że i napastnik i młody zawodnik rozmawiają normalnie i nie da się zauważyć złości. Być może sytuacja między nimi została wyjaśniona błyskawicznie. Zdjęcia zobaczycie w tekście poniżej.