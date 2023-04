Getafe - FC Barcelona TV TRANSMISJA NA ŻYWO. La Liga Getafe - Barcelona STREAM LIVE ONLINE mecz Getafe - Barcelona dzisiaj 16.04 GDZIE OGLĄDAĆ na żywo

Anna Lewandowska przyjechała do Polski, a kamery nie mogły odwrócić od niej uwagi! Co za stylizacja, pokazała klasę!

Na dziesięć kolejek do końca sezonu Barcelona ma aż 13 punktów przewagi nad Realem Madryt. Wydaje się, że tylko kataklizm mógłby odebrać jej mistrzostwo, ale w piłce wszystko jest możliwe. Zwłaszcza, że ostatnio "Blaugrana" nie przekonuje. Niedawno poniosła sromotną klęskę w półfinale Pucharu Króla z Realem (0:4), a kilka dni później jedynie zremisowała przed własną publicznością z Gironą (0:0). Po słabszych występach spora krytyka spadła też na Roberta Lewandowskiego. Napastnik Barcy prowadzi w klasyfikacji strzelców z 17 golami, ale w ostatnich meczach pokonał jedynie bramkarza Elche i musi uważać na Karima Benzemę z 14 trafieniami. Kibice klubu ze stolicy z Katalonii liczą na to, że "Lewy" wróci do najwyższej formy i pomoże drużynie dowieźć mistrzostwo kraju. Pierwszy z ostatnich dziesięciu kroków jest do wykonania z Getafe na przedmieściach Madrytu.

Dla gospodarzy również jest to ważne spotkanie. Getafe wciąż musi walczyć o utrzymanie. Po 28 kolejkach zespół spod stolicy Hiszpanii ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Getafe gra więc o życie i z pewnością tanio skóry nie sprzeda. Zresztą w ostatnich latach wszystkie drużyny przyjeżdżające na Coliseum Alfonso Perez musiały liczyć się z trudną przeprawą, także Barcelona. W dwóch ostatnich wyjazdach na ten stadion "Duma Katalonii" zdobyła zaledwie punkt i nie strzeliła żadnego gola. Czy tym razem podopieczni Xaviego wrócą do domu z trzema punktami? Dużo może zależeć od formy Lewandowskiego.

Mecz Getafe - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę, 16 kwietnia, o godzinie 16:15. TRANSMISJA w TV na kanale Canal+ Sport 2. STREAM LIVE ONLINE dostępny jest w płatnej usłudze Canal+ Online. Są to jedyne możliwości obejrzenia meczu Getafe - Barcelona na żywo w Polsce.