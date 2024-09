Girona – FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO: Yamal daje prowadzenie Barcelonie!

Girona - FC Barcelona 0:1 (0:1)

Bramki: Yamal (30')

Kartki:

Girona: Gazzaniga - Frances, Lopez, Blind, Gutierrez - Solis Romero, Martin - Cygankow, Danjuma, Gil - Ruiz.

Barcelona: ter Stegen - Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde - Pedri, Casado, Olmo - Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Na żywo Girona - FC Barcelona 35' Gil złamał akcję z prawej strony do środka i uderzył na bramkę Barcelony z narożnika pola karnego. Ter Stegen nie miał problemów, żeby złapać tę piłkę. 32' Kolejna akcja Barcelony Yamal uderza, jednak teraz piłka zablokowana przez obrońcę ląduje prosto w rękawicach Gazzanigi. 31' Realizator nieco przysnął, bo po zakończeniu powtórki z akcji Balde widzieliśmy już tylko, jak Balde był sam na sam z Gazzanigą i wpakował piłę obok niego. Z powtórek widzimy jednak, że Lopez ruszał spod swojej bramki z piłką, a Yamal po prostu podbiegł do niego i mu ją zabrał, by po chwili wyjść sam na sam i zdobyć gola. 30' GOOOOOOOL! Lamine Yamal daje prowadzenie Barcelonie! 30' Balde znów znalazł się z lewej części pola karnego Girony, znów próbował strzelać i znów zrobił to niecelnie. 27' Dobre dogranie Gutierreza, ale piłkę w ostatniej chwili podbija Martinez i przeszkodził rywalom oddać strzał. Cygankow próbował jeszcze przewrotki, jednak zrobił to niecelnie. 26' Olmo przerzuca z lewej części pola karnego na prawą, Kounde przygotował sobie strzał, lecz uderzył słabo i niecelnie. 25' Raphinha mógł wpaść sam w pole karne Girony, w ostatniej chwili został zatrzymany jednak przez Blinda. 23' Balde wpadł w pole karne Girony z lewej strony, postanowił kończyć akcję samemu i uderzył niecelnie. Szkoda, bo Lewandowski wychodził na dobrą pozycję. 22' Chwila przerwy, Danjuma ucierpiał i musiano udzielić mu pomocy. Zawodnik Girony powinien jednak wrócić do gry. 19' Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłka wychodzi za linię końcową, Gazzaniga zacznie od bramki. 18' Kolejny faul, powalony Lamine Yamal i będzie kolejny rzut wolny dla Barcy. 17' Teraz Gutierrez zza pola karnego, ale ter Stegen czujny i łapie piłkę! Pierwszy celny strzał Girony. 16' Raphinha dośrodkował, Lewandowski uderzył głową, a Gazzaniga bez problemu łapie. Strzał Polaka leciał prosto w bramkarza. 15' Po dośrodkowaniu piłka odbita przez obrońcę i będzie jeszcze korner. 15' Faul zawodnika Girony, rzut wolny dla Barcelony z około 30 metrów od bramki. 13' Dośrodkowanie nie przyniosło jednak większego zagrożenia. 12' Dośrodkowanie Raphinhy wybite przez obronę, korner z lewej strony boiska. 10' Minimalnie za mocne dośrodkowanie Gila w pole karne Barcelony! Niewiele brakowało, a gospodarze mogliby oddać groźny strzał. 9' Jedna z nielicznych akcji Girony, długa piłka na Danjumę, lecz zagranie było za mocne. 9' Strzał Kounde z ostrego kąta zablokowany, będzie rzut rożny. Piłkę powinna mieć jednak Girona, bo wcześniej Yamal zagrał ręką. 6' Piłka odbita od obrońców zgarnięta przez Pedriego, Yamal "ukradł" mu ją uderzając z powietrza, jednak Gazzaniga dobrze ustawiony łapie futbolówkę! 5' Barcelona mocno naciska na gospodarzy, póki co jednak nie zdołała wywalczyć sobie pozycji do strzału. 3' Pressing znów przyniósł efekty, piłka odebrana na połowie Girony. 2' Dobry pressing Barcelony, piłka odebrana, Kounde dogrywa z prawej strony górą, lecz Raphinha został dobrze przepchnięty przez obrońcę. 1' Zaczęli! Piłkarze ustawiają się już na murawie, za chwilę zaczynamy! Słuchamy hymnu Girony. Tak z kolei zagrają dzisiaj gospodarze. 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaBarça pic.twitter.com/ReY6H1DgFy — Girona FC (@GironaFC) September 15, 2024 A tak wygląda cały skład Barcelony na mecz. 🚨 BARÇA XI 🚨#GironaBarça pic.twitter.com/LivIIPIWpM — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2024 Dzień dobry! Już za 15 minut zacznie się spotkanie Girony z Barceloną. Robert Lewandowski oczywiście w pierwszym składzie. Witamy w relacji na żywo z meczu Girona - FC Barcelona w ramach 5. kolejki ligi hiszpańskiej. Start meczu o 16:15, bądźcie z nami!

Czy zmiana zmiana trenera w FC Barcelona przed nowym sezonem okaże się strzałem w dziesiątkę? Wciąż trudno oceniać ten ruch na tak wczesnym etapie sezonu, jednak nie sposób nie zauważyć nową energię w drużynie Roberta Lewandowskiego. Nie dość, że sam Polak radzi sobie lepiej pod skrzydłami Hansiego Flicka, to także cała drużyna gra lepiej niż w ostatnich tygodniach pod wodzą Xaviego. Przekłada się to na wyniki, ponieważ Barcelona jako jedyna w LaLidze ma po 4 meczach komplet punktów i prowadzi w tabeli. W piątym meczu tego sezonu „Duma Katalonii” Zmierzy się z Gironą, czyli rewelacją poprzedniego sezonu, która jednak w obecnych rozgrywkach już tak nie zachwyca. Fani Barcelony i Roberta Lewandowskiego liczą więc na zwycięstwo i kolejne gole Polaka, co pozwoliłoby mu wyśrubować jeszcze swój bardzo dobry wynik w barwach tego klubu – w 99 meczach zdobył on 63 bramki i na sto pierwszych meczów w Barcelonie lepiej od niego wypadł tylko Luis Suarez, który zdobył niebotyczne 88 goli. Polak jest więc lepszy w tym względzie od takich gwiazd, jak Messi, Neymar czy Ronaldinho.