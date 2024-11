Hansi Flick zdecydował co z Wojciechem Szczęsnym! Znamy składy przed meczem Barcelona - Espanyol

Na jaw wyszło, co sądzi rywal Szczęsnego o Polaku. Nie hamował się przed tą opinią, określił go w jasny sposób

Od przyjścia Hansiego Flicka do Barcelony wszyscy kibice mogą być niesamowicie dumni z tej drużyny. "Blaugrana" aktualnie ma na swoim koncie aż 30 punktów w jedenastu meczach. Poza tym, warto zaznaczyć, że jednym z liderów "Dumy Katalonii" jest Robert Lewandowski, który przechodzi samego siebie. Oprócz dwóch trafień Polaka w El Clasico, może się również pochwalić w sumie czternastoma bramkami oraz dwoma asystami. Jest to niesamowita forma 36-latka, jednak wielu kibiców po transferze Wojciecha Szczęsnego liczyło, że były reprezentant Polski szybko wskoczy do podstawowego składu Barcelony. Tak się jednak nie stało, a Flick twardo stawia na Inakiego Penę.

Wiele się mówi na temat sytuacji Szczęsnego w Barcelonie. Pojawiały się także głosy, że dla Polaka może to być jedyny sezon w barwach "Blaugrany". Jednak wszyscy kibice skupiają się na tym, kiedy Polak pojawi się między słupkami Barcelony. Wiele się mówi, że stanie się to dopiero w Pucharze Króla.

Flick przed meczem Barcelony z Espanyolem podał pierwszą "11", gdzie zabrakło miejsca dla Szczęsnego.

Oto składy obu drużyn:Barcelona: Pena - Fort, Martinez, Cubarsi, Balde - Casado, Pedri - Yamal, Olmo, Raphinha - LewandowskiEspanyol: Garcia - El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero - Tejero, Kral, Bauza, Aguado - Puado, Jofre.