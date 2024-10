Hiszpanie w szoku. To co powiedział Szczęsny rozpętało prawdziwą burzę, padają najcięższe możliwe zarzuty

Wieści o Szczęsnym gruchnęły jak grom z jasnego nieba. Flick też to widzi! To się wydarzy

Wojciech Szczęsny postanowił wypowiedzieć się w sprawie palenia papierosów. Nie jest tajemnicą, że były bramkarz Romy, Arsenalu i Juventusu lubi popalać, o czym powiedział w rozmowie z hiszpańskimi mediami, zaznaczając przy okazji, że jego nałóg jest jego sprawą. Słowa polskiego golkipera Barcelony wywołały niemałe zamieszanie.

Wojciech Szczęsny szczerze o papierosach. Wywołał dużą reakcję

- To są rzeczy, których nie zmieniam w moim życiu osobistym i nikogo nie powinno obchodzić, czy palę. Nie ma to na mnie wpływu, a na boisku pracuję dwa razy ciężej. I nie robię tego przy dzieciach, więc nie mam na nie złego wpływu. Ale czasami robią mi zdjęcia, jak palę za drzewami, gdzie nawet ich nie widzę. To nie zależy ode mnie. Staram się to ukrywać i nie pokazywać ludziom - powiedział Szczęsny w wywiadzie dla "Mundo Deportivo".

Słowa Polaka wzbudziły dużą sensację w Hiszpanii, a dosadnie w temacie wypowiedział się Lobo Carrasco. Były zawodnik klubu Barcelopny przyznał, że postawa Szczęsnego mu się kompletnie nie podoba.

- Robi coś, czego nigdy nie powinien. Nie może wyjść i powiedzieć, że to sprawa osobista. Zdaję sobie sprawę, że to jego prywatna sprawa, ale to jest okropne (...) Palenie to sposób na powolne samobójstwo. Ludzie, którzy palą, nie zdają sobie sprawy, jaką krzywdę sobie wyrządzają. Tak bardzo doceniam życie, że nie mam zamiaru poświęcać nawet minuty na palenie - grzmiał Carrasco, a jego słowa cytuje także hiszpańska "Marca".