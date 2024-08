Horror w rodzinie Lamine'a Yamala! Jego ojciec został pchnięty nożem i trafił do szpitala, dramatyczne szczegóły

Dramatyczne wieści w sprawie ojca Lamine'a Yamala

Lamine Yamal to prawdopodobnie obecnie największy talent w europejskiej i światowej piłce. Młody Hiszpan błyszczał już w poprzednim sezonie, gdy szansę gry regularnie w 1. drużynie Barcelony dawał mu Xavi Hernandez. Jeszcze większą furorę zrobił na mistrzostwach Europy, gdzie był filarem Hiszpanów, zanotował cztery asysty i strzelił jedną bramkę. Ostatecznie zdobył on ze swoją reprezentacją mistrzostwo Europy, choć dopiero dzień przed finałem skończył 17 lat! Niestety, najbliższy czas nie będzie łatwy dla młodego piłkarza. Jak przekazał dziennik „La Vanguardia” jego ojciec Mounir Nasraoui został pchnięty nożem na parkingu w Mataro.

Właśnie pod koniec wspomnianego Euro 2024 nieco głośniej zrobiło się o ojcu Lamine'a Yamala, który zaczął zdradzać nieco więcej szczegółów na temat życia swojego oraz swojego syna. Niestety, w środę późnym wieczorem, 14 sierpnia, Nasrauoi został pchnięty nożem w rodzinnym mieście młodego piłkarza Barcelony, Mataro, które stanowi przedmieścia Barcelony. Zaraz po ataku 35-latek trafił do szpitala Can Ruti, a „La Vanguardia” sugeruje, że do pchnięcia nożem mogło dojść po wcześniejszej bójce. Na szczęście, jak podaje kataloński „Sport” oraz portal Relevo, życiu Nasraouiego ma nie zagrażać już niebezpieczeństwo. Póki co nie ma jeszcze oficjalnym wieści o stanie ojca Yamala.