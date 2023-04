Jan Tomaszewski na gorąco po El Clasico. Nie będzie miał litości po meczu Barcelona - Real? Oglądaj na żywo

To nie był udany wieczór dla kibiców Barcelony. Co więcej, fani "Dumy Katalonii" mają poważne powody do bycia rozczarowanymi. Robert Lewandowski i spółka przegrali El Clasico z Realem Madryt 0:4. To był prawdziwy popisy umiejętności Karima Benzemy, który strzelił trzy bramki. Kompletnie niewidoczny kolejny raz był Robert Lewandowski. Polski snajper nie miał zbyt wiele do powiedzenia poza pojedynczymi sytuacjami. Jak jego występ oceni Jan Tomaszewski? Program odbędzie się w czwartek 6 kwietnia. Po takim blamażu wydaje się, że opinia może być tylko jedna. Ale czy na pewno?

