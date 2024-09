i Autor: PAWEL SKRABA/SE/Brunner/SE Wojciech Szczęsny, Jan Tomaszewski

Jan Tomaszewski skomentuje sagę transferową Wojciecha Szczęsnego. Oglądaj live [NA ŻYWO]

Wojciech Szczęsny nowym zawodnikiem Barcelony?! Coraz więcej na to wskazuje! W specjalnym programie na YouTube Super Express Sport skomentuje to były bramkarz reprezentacji Polski Jan Tomaszewski. Czy to dobry ruch dla polskiego golkipera? Czy Szczęsny powalczy o sukcesy w tym sezonie po kontuzji Marca-Andre ter Stegena? Oglądaj Futbologię na Sport.se.pl i Super Express Sport o 17:00 w piątek 27 września.